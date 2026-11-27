Interpol'ün aradığı 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Mersin'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Havalimanı Şubesi ekiplerinin kontrolünde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Tarsus Cezaevine teslim edildi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanında yurda giriş yapan yolculara yönelik kontrol gerçekleştirdi.
Ekipler, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.İ'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Tarsus Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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