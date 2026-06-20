Interpol\'ün Aradığı S.B. Bursa\'da Yakalandı

BURSA'da 13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.B. (46), yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranması olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Mart 2013'ten itibaren Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.B.'nin, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız olarak yaşadığını belirledi. Takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah S.B.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.