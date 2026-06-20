IOC, Çin'de 100M Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IOC, Çin'de 100M Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

IOC, Çin\'de 100M Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor
20.06.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin'de 2028'e kadar 100 milyon insana spor ve sağlık hizmeti sunacak.

CENEVRE, 20 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Çin'deki Topluluk Spor ve Sağlık İşbirliği Girişimi'yle 2028 yılı sonuna kadar Çin'de 100 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

Komitenin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre girişimin bir parçası olarak, Çin genelinde 32 topluluk spor ve sağlık merkezi, komitenin küresel "Let's Move" (Haydi Hareket Edelim) girişiminden ilham alarak, 23 Haziran'daki Olimpiyat Günü öncesinde her yaştan insan için tesisler ve aktiviteler sunuyor.

Açıklamada, "Bu girişim Çin'deki önemli bir halk sağlığı sorununa yanıt veriyor. Ülkede nüfusun yalnızca yüzde 37,2'si düzenli olarak spor ve fiziksel aktiviteye katılırken, ergen erkeklerin yüzde 80'i ve kızların yüzde 85'i Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği fiziksel aktivite düzeyine ulaşamıyor" denildi.

Ocak 2026'da başlatılan girişim, spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etmeyi amaçlayan dijital ve yüz yüze etkinliklerle yürütülüyor.

Komite, Çin Spor Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği içinde, sağlığı destekleyen spor ve fiziksel aktivitelere erişimi artırmayı ve daha aktif, daha sağlıklı topluluklar oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Çin'deki program, Dünya Sağlık Örgütü ve küresel sağlık sivil toplum örgütü PATH ile işbirliği içinde Gana, Tanzanya, Nepal, Peru ve Vietnam'da yürütülen daha geniş çaplı Spor ve Sağlık İşbirliği Girişimi'nin bir uzantısı niteliğinde.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel IOC, Çin'de 100M Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Trump “bana yalvardı“ demişti Meloni ateş püskürdü Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: IOC, Çin'de 100M Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.