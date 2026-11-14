IOM, Yemen'de ağustostan beri yaklaşık 340 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. - Son Dakika
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IOM, Yemen'de ağustostan beri yaklaşık 340 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

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IOM, Yemen'de ağustostan bu yana çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 340 bin kişinin evini terk ettiğini bildirdi. Misyon Şefi Esoev, yüz binlerce kişinin barınma ve gıda sorunu yaşadığını, yardımların geciktiğini belirtti.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında Lahic ve Taiz illerinde çatışmalar sürerken, ağustos ayından bu yana yaklaşık 340 bin kişinin çatışmalar ve artan güvenlik sorunları nedeniyle yerinden edildiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı "Amalika Güçleri"nden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lahic ilinin Mudarebe ilçesinde Husilerin düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Hükümete bağlı SABA televizyonu ise Taiz ilinin Şemayetin ilçesindeki Vadi es-Suha bölgesinde Husilere ait takviye birliklerinin hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Husilere gönderilen İHA parçaları ele geçirildi

SABA televizyonunun haberine göre Yemen Acil Müdahale Güçleri, Husilere ulaştırılmak üzere taşındığı belirtilen çok sayıda insansız hava aracı (İHA) parçasını ele geçirdi.

Operasyonun nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ağustostan bu yana yaklaşık 340 bin kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de ağustos ayından bu yana devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle yaklaşık 340 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Örgütün verilerine göre, yerinden edilenlerin 224 bin 819'u Taiz, 72 bin 18'i Lahic, 40 bin 782'si ise Hudeyde illerinden ayrıldı.

Bu 3 ilden yerinden edilenler, ağustostan bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların yaklaşık yüzde 99'unu oluşturdu.

IOM Yemen Misyon Şefi Abdussettar Esoev, yüz binlerce Yemenlinin nerede barınacağını, çocuklarına nasıl gıda ve temiz su sağlayacağını bilmeden evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

İnsani ihtiyaçların giderek arttığına dikkati çeken Esoev, ulaşım ve erişim güçlüklerinin temel yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını geciktirdiğini vurgulayarak, yerinden edilen ailelere acil destek sağlanması çağrısında bulundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de 5 Ekim 2026'da başlatılan "Yemen'in Şafağı" adlı askeri operasyonun, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin açıklamasına göre, Husilerin kontrolündeki devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'da yeniden hakimiyet sağlamayı amaçladığı belirtilmişti.

Temmuz ayında başlayan askeri gerilim, Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede yaşanan görece sakin dönemi sona erdirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, söz konusu askeri gerilimde yaklaşık 12 bin kişi öldü veya yaralandı.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana çatışmalar devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da Mart 2015'te uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA
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