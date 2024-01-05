 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İpek Geçidi'nde Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Güçlükle İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İpek Geçidi'nde Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Güçlükle İlerliyor

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle İpek Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşım yeniden sağlandı ve kurtarılan araçlarla birlikte uzun araç kuyrukları oluştu.

İpek Geçidi\'nde Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Güçlükle İlerliyor
05.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:55
Abone Ol

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle İpek Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerliyor.

Türkiye- İran kara yolunun Diyadin ilçesi yakınlarındaki 2 bin 25 rakımlı İpek Geçidi'nde, kar ve tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Yoldan kayan bir minibüs ile bazı tırlar da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kara yolu ve oluşan araç kuyruğu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Kara, Ağrı, Ulaşım, Hava Durumu, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpek Geçidi'nde Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Güçlükle İlerliyor - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: İpek Geçidi'nde Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlar Güçlükle İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement