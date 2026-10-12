İpek Yılmaz Göktürk, Afyonkarahisar Barosu başkanlığına 532 oyla yeniden seçildi - Son Dakika
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İpek Yılmaz Göktürk, Afyonkarahisar Barosu başkanlığına 532 oyla yeniden seçildi

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Afyonkarahisar Barosu seçimlerinde mevcut başkan İpek Yılmaz Göktürk, tek listeyle girdiği yarışta 532 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdüreceğini söyleyerek destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı İpek Yılmaz Göktürk, yeniden başkan seçildi.

Baro Başkanlığı'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Göktürk, tek listeyle aday oldu.

Göktürk, 532 oy alarak seçimi kazandı.

Gazetecilere açıklama yapan Göktürk, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Göktürk, "Bu demokrasi şölenine katılan, katkı sağlayan, destek veren meslaktaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Afyonkarahisar Barosunun daha güzel günlerde meslaktaşlarımızla bir araya geleceğimizden eminim." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İpek Yılmaz Göktürk, Afyonkarahisar Barosu başkanlığına 532 oyla yeniden seçildi - Son Dakika
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