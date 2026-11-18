Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Yenicegörece ve Nasuhbey köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Odabaşı, ilgili kurum amirleriyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Odabaşı, köylerin günlük yaşamına, ihtiyaçlarına ve geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Çolak'tan veda ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarına veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Çolak, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kurumların yetkilileriyle bir araya geldi.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdikleri uyum ve gayret dolayısıyla kurum çalışanlarına teşekkür eden Çolak, görevlerinde başarı diledi.

İpsala'da Yöresel Halk Pazarı açılacak

İpsala Belediyesi tarafından İpsala Sınır Kapısı kara yolu üzerinde hayata geçirilmesi planlanan Yöresel Halk Pazarı Projesi'nde altyapı çalışmalarına başlandı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, projenin ilk çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Yöresel Halk Pazarı'nın hem yöresel ürünlerin tanıtımına ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını hem de vatandaşlara yeni imkanlar sunacağını ifade eden Kerman, İpsala'nın gelişimi ve yeni hizmetlerle buluşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.