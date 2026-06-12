İpsala'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İpsala'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İpsala\'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
12.06.2026 09:41
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Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 3 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR detaylı incelemeye alındı. Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri 'İda' ve 'Rose'un da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi. Kontrollerde, yasal yük içine gizlenmiş vaziyette 1 tonun üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İpsala Gümrük Kapısı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, İpsala, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala'da 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emine Kpln Emine Kpln:
    aa çok iyi yapmışlar bu köpeklerin dedikodu komşumun akrabası gümrükte çalışıyo böyle operasyonlar yapıyo falan derdi aşırı tehlikeli iş ya 0 0 Yanıtla
  • Özlem Torun Özlem Torun:
    güzel güzel yakalamışlar ama şimdi soruşturma başladı diye sonra gerçekten birilerine ulaşacak mı merak ediyorum bu tür operasyonlarda hep aynı hikaye görüyorum 0 0 Yanıtla
  • Gülhanım Derin Gülhanım Derin:
    ya işte böyle haberler görüyo insan da moralı bozuluyo biliyosun bu uyuşturucu işi çalışan insanların hayatını gerçekten etkiliyo yakınlarımız arasında da var maalesef bu tür olaylar iyi tutulmuş ama ya bunlar ne kadar geçebiliyo bilemiyorum 0 0 Yanıtla
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