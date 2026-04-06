İpsala\'da Hizmet Çalışmaları Devam Ediyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kentte devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman İpsala Alışveriş Merkezi önüne yaptırılan süs havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.

İpsala için hizmete devam ettiklerini belirten Kerman, yeni süs havuzunun yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Kerman, yeni projeler yeni yatırımlarla daha güçlü bir İpsala için sahada olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yol aydınlatma çalışmaları sürüyor

İpsala ilçesinde başlatılan yol aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapucu Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Kerman, verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini belirtti.

İpsala için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini anlatan Kerman, ilçenin her sokağına hizmet götürdüklerini kaydetti.

Aksoy, Süloğlu Kaymakamı Tutar'ı ziyaret etti

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı ziyaret etti.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ziyarette ilçede yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.