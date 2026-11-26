İpsala Devlet Hastanesi tarafından İpsala Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik organ bağışı farkındalık eğitimi düzenlendi.

Hastanenin Organ Bağış Birimi tarafından verilen eğitimde öğrencilere organ bağışının önemi, bağışın insan hayatına sağladığı katkılar ve toplumsal duyarlılığın artırılması konularında bilgi verildi.

Eğitimde organ bağışının yalnızca bir sağlık konusu değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan önemli bir toplumsal sorumluluk olduğu vurgulandı.

Çalışmayla gençlerin organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması hedefleniyor.