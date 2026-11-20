İpsala ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Saat Kulesi önünde devam etti.

Buradaki törende milis kuvvetleri komutanının ilçeye girişinin canlandırılmasının ardından Türk bayrağı, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'e teslim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçede yürütülen çalışmaların yer aldığı slayt gösterisi sunuldu.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, törende yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi geçmişine ve önemine değinerek, İpsala'yı çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Gençlere de seslenen Kerman, başarılı bir gelecek için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, şiirlerin okunması, folklor gösterileri ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile vatandaşlar katıldı.