Irak Başbakanı'ndan ABD-İsrail Saldırılarına Tepki

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Irak'ın istikrarını bozmaya başladığını söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sudani'nin, ülkedeki güvenlik durumu görüşmek için güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Sudani, Irak güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi'yi hedef alan saldırıları şiddetle kınadı.

Bu saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan güvenlik gücü mensuplarının olduğunu hatırlatan Sudani, bu savaşın artık Irak'ın güvenliği ve istikrarını bozmaya başladığını vurguladı.