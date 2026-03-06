Irak Başbakanı'ndan Saldırı Uyarısı - Son Dakika
06.03.2026 18:47
Sudani, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, bölgede devam eden askeri operasyonlar ve bunların Irak üzerindeki etkileri nedeniyle yaşanan son güvenlik gelişmeleri ele alındı.

IKBY dahil olmak üzere bazı Irak şehirlerini hedef alan saldırıların reddedildiği görüşmede, Sudani'nin "Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dediği belirtildi.

Kaynak: AA

