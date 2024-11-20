Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e Tepki

Sudani, İsrail'in BM'ye gönderdiği mesajın saldırı bahaneleri olduğunu belirtti.

20.11.2024 01:16
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yolladığı Irak hakkındaki mektuba tepki göstererek, "İsrail'in Irak'a saldırmak için bahane aradığını" belirtti.

Başbakan Sudani başkanlığında gerçekleştirilen Irak Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının ardından açıklama yapıldı.

"Siyonist varlığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mesajın Irak'a saldırmak için bir bahane olduğunu" belirten Sudani, "İsrail'in tehditlerini kabul etmediklerini, savaş ve barış kararının devlete ait olduğunu" ifade etti.

Irak'ın savaşa girmek istemediğini vurgulayan Sudani, Lübnan ve Filistin'deki savaşın sona erdirilmesi tutumunu sürdürdüklerini bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına da başkanlık eden Sudani, güvenlik güçlerine ülkedeki etkin mevzilerle kara sınırları ve hava sahasını koruma talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "Irak hükümetinin topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlü olduğunu hatırlatarak, Tel Aviv'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve İsrail topraklarında olup biten her şeyden Irak hükümetini sorumlu tutacakları" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Maariv gazetesi, Irak tarafından İsrail hedeflerine yönelik olası saldırıda İsrail'in Irak'ın alt yapısını hedef alacağını ve ülkede suikast saldırılarına başlayacağını iddia etti.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis gruplar zaman zaman İsrail hedeflerine saldırı düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e Tepki - Son Dakika

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