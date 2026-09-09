Irak El Fav açıklarında bir petrol tankeri kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak'ın güneyindeki El Fav kenti açıklarında bir petrol tankerinin kaynağı ve türü belirsiz mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın El Fav kentinin yaklaşık 28 deniz mili güneydoğusunda hedef alınan tankerin kaptanının gemiye türü belirsiz bir cismin isabet ettiğini bildirdiği belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu ve şu aşamada çevreye yönelik herhangi bir olumsuz etkinin rapor edilmediği aktarıldı.