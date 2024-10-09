Irak Hükümeti'nden İsrail'e Tepki

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Irak hükümeti, İsrail basının Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'yi hedef listesinde göstermesini kınayarak, bu adımın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sistani'nin posterini yayınlayarak İsrail'in hedef listesinde yer aldığını iddia etti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki en büyük dini mercinin statüsüne yönelik her türlü ihlali şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Irak hükümeti, tüm Irak halkının, Arap ve İslam dünyasının ve uluslararası toplumun takdir ve saygısını kazanan dini mercimizin statüsüne zarar verilmesini en güçlü şekilde reddediyor." diyen Avvadi, şunları kaydetti:

"Siyonist varlığın soykırım içeren bir savaşa girmesi, insanlığa karşı skandal suçlar işlemesi, Gazze ve Lübnan'da açıkça cinayet ve saldırganlık yapmasının ardından, kışkırtmacı ve ırkçı medyasının (Kanal 14) içeriğini, dini mercinin imajını zedelemeye dönük ucuz bir girişim olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı

Avvadi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile uluslararası taraflara çağrı yaparak, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemin kınanmasını istedi.