Irak, İsrail-Lübnan Çatışmasından Etkilenecek

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Iraklı uzmanlar, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmaların Irak'ı da etkileyebileceğini, Tel Aviv yönetiminin ülkedeki Şii milis yapıların karargahı ve liderlerini hedef alabileceğini belirtiyor.

Iraklı siyaset uzmanları, İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında süren çatışmaların bölgeye yayılma ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Siyasi Düşünce Merkezi Başkanı ve Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi İhsan eş-Şammari, İsrail'in Irak'ı hedef alma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Mevcut iktidarın bileşeni Koordinasyon Çerçevesi (Şii partiler), İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalara karşı tutum konusunda derin görüş ayrılığına sahip. İsrail'in olası saldırısı Irak'ın zayıf olan ekonomisine zarar verebilir." dedi.

"İsrail'in Irak'a saldırısı üç aşamalı olabilir." diyen Şammari, şöyle devam etti:

"İsrail'in muhtemel saldırısında Irak, Tel Aviv ile silahlı gruplar (Şii milisler) arasında çatışma coğrafyasına dönüşebilir. Irak hükümeti ABD ile İsrail'in olası saldırısının minimize edilmesi konusunda anlaşmaya varırsa İsrail bazı silahlı yapıları hedef almakla yetinir. İkinci senaryo ise İsrail, silahlı yapıları (Haşdi Şabi) ve liderleriyle onlarla işbirliği içerisinde olanları hedef alabilir. Üçüncü senaryoya gelince, İsrail, silahlı gruplarla tüm liderleri ve onlarla işbirliği içerisinde olan bazı devlet müesseselerini hedef alabilir. Bu da durumu çok gerebilir. Bu senaryo sadece silahlı gruplarla hükümeti değil, rejime bile dokunabilir. Çünkü İsrail, silahlı grupların hükümeti kontrol altında tuttuğunu düşünüyor. Bu senaryo gerçekleşirse olumsuz yansımaları da olacak. İsrail'in Irak'ı hedef alması kesindir ama bunun ne düzeyde olacağı net değil. İsrail, geçtiğimiz günlerde Irak'tan atılan füzelerle iki askerinin öldüğünü açıklamıştı. Bu, tek başına İsrail'e Irak'ı vurması için gerekçe sunabilir. Nitekim Iraklı silahlı yapılar İsrail'e saldırmaya devam ediyor. İsrail içerisinde Irak'ın İsrail için tehlike oluşturduğu sesleri yükselmeye başladı. (Başbakan Binyamin) Netanyahu da buna karşılık olarak İsrail içerisindekileri tatmin etmek için Irak'ı vurabilir."

Şammari, Irak hükümetinin ülkeyi İsrail saldırısından koruma isteği olsa da bunun engellenmesi için yeterli güce sahip olmadığını sözlerine ekledi.

"İsrail İran'ı vurmaya hazırlanırken Irak'ı da kendisine saldırılmaktan caydırmaya çalışacak"

Iraklı siyaset uzmanı Ahmed el-Yasiri de "İsrail ve Lübnan savaşından Irak da doğrudan etkilenir. Irak, bu çatışmaların bir parçasıdır ve Iraklı silahlı gruplar İsrail'deki askeri ve sivil mevkilere saldırıda bulundu." dedi.

İsrail'in kendisine saldıran Irak'taki Şii milis yapıların mevkilerine saldırı düzenleyebileceğini dile getiren Yasiri, şunları kaydetti:

"Irak'taki silahlı yapılar devletin karar ve emirlerine uymuyor. Irak hükümeti ise bu çatışmalara karşı tarafsız olarak duruyor. İsrail'in Irak'a saldırısının ne çapta olacağı ve ABD ile koordinasyon içerisinde olacak mı, İsrail, Irak'taki silahlı grupların hedeflerine mi hükümet binalarına mı saldırıda bulunacak?. Bu soruların yanıtı olmayacak. Ancak İsrail, İran'ı vurmaya hazırlanırken Irak'ı da kendisine saldırılmaktan caydırmaya çalışacak."

"İsrail, silahlı yapı ve Haşdi Şabi'ye bağlı liderler ve askerleri hedef alabilir"

Diğer bir uzman Mücaşi Temimi de Irak'ın İsrail ve Lübnan savaşından etkileneceğini belirterek, "İsrail, kendisine füze ve insansız hava araçlarıyla saldıran Irak'taki bazı silahlı direniş gruplarını (Şii milisler) hedef alabilir. İsrail bir yandan bu saldırılara hazırlanırken, Irak Başbakanı da bunun engellenmesi için diplomasi yapıyor. İsrail'in Irak'taki saldırıları silahlı yapıların karargahları ve liderlerini hedef alabilir." diye konuştu.

İsrail'in Irak'taki petrol, enerji ve ekonomik altyapıları hedef alacağını düşünmediğini ifade eden Temimi, Irak hükümetinin resmi tutumunu "yaşanan çatışmaların parçası olmamak" şeklinde değerlendirerek, "İsrail saldırıları Haşdi Şabi karargahları ve askeri liderlerini hedef alabilir. Irak, resmi olarak 2011 yılından beri ABD ile stratejik güvenlik anlaşması imzaladığı için müttefiktir. ABD, İsrail'in Irak'taki hedeflere saldırmaması için çaba harcasa da Irak, İsrail'in saldırılarına maalesef alışık. İsrail, silahlı yapı ve Haşdi Şabi'ye bağlı liderler ve askerleri de hedef alabilir."

Temimi, Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin, ABD Başkanı Joe Biden'e mektup yazdığını ve eski başbakanlardan Haydar el-İbadi'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine Irak'a saldırılmaması için gidip hükümetin görüşünü aktardığını belirterek, bunun Irak'ın süren gerginliklerden uzak durmak istediğini gösterdiğini anlattı.

Iraklı Şii liderlerin ABD'nin Irak'la müttefik olmasına rağmen, yaptırım uygulamasının ülkeye vereceği zararın farkında olduklarını dile getiren Temimi, ABD Hazine Bakanlığından Irak'taki mali hesaplara yaptırım kararlarının sonuçlarının kötü olacağını sözlerine ekledi.