Irak Savunma Bakanlığı, Ninova'da patlama olduğunu açıkladı, 2 asker öldü, 2 yaralı

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'da yayımlanan Bakanlık açıklamasında, olayın, Ninova'nın güneyinde Rava Çölü'nün kuzeyinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı kaydedildi.