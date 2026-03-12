Irak'ta 4 İHA Düşürüldü

Irak Savunma Bakanlığı, Musul'a bağlı Mahmur bölgesinde Irak ordusuna ait birlikleri hedef alan 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı en üst düzeyde hazırlık ve teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, söz konusu saldırıların, güvenlik güçlerinin Irak'ın güvenliği ve istikrarını koruma ile ülke halkının birliğini savunma görevlerini sürdürme kararlılığını etkilemeyeceği ifade edildi.

Saldırıların kimin tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.