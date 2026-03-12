Irak'ta 4 İHA Düşürüldü - Son Dakika
Irak'ta 4 İHA Düşürüldü

12.03.2026 20:40
Irak Savunma Bakanlığı, Mahmur bölgesinde 4 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu, can kaybı yok.

Irak Savunma Bakanlığı, Musul'a bağlı Mahmur bölgesinde Irak ordusuna ait birlikleri hedef alan 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ordusuna ait birlikleri hedef alan 4 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." denildi.

Irak Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı en üst düzeyde hazırlık ve teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, söz konusu saldırıların, güvenlik güçlerinin Irak'ın güvenliği ve istikrarını koruma ile ülke halkının birliğini savunma görevlerini sürdürme kararlılığını etkilemeyeceği ifade edildi.

Saldırıların kimin tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.

Kaynak: AA

Irak'ta 4 İHA Düşürüldü
