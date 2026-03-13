Irak'ta ABD Uçağı Düşürüldü - Son Dakika
Irak'ta ABD Uçağı Düşürüldü

13.03.2026 05:59
İslami Direniş grubu, Irak'ta ABD'ye ait KC-135 uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü doğrulamış, kazanın düşman ya da dost ateşi sonucu meydana gelmediğini ve olayın dost hava sahasında gerçekleştiğini belirtmişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, kazaya karışan iki uçaktan birinin kırıma uğradığı, diğerinin güvenli şekilde iniş yaptığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Irak'ta ABD Uçağı Düşürüldü
