Irak'ta Milis Silahları Teslim Süreci Eylülde Tamamlanacak

Irak hükümeti, milis güçlerin elindeki silahların devlete teslim edilmesine yönelik sürecin eylül ayında tamamlanacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milis grupların elinde bulunan yasa dışı silahların devlete teslim sürecinin sürdüğünü belirten Abudi, takvimin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görev süresinin sona ereceği eylül ayı sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan Ali ez-Zeydi'nin önümüzdeki dönemde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Abudi, ziyaretin temel amacının ekonomik işbirliğini geliştirmek olacağını söyledi.

Abudi ayrıca Irak'ın tüm komşu ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri güçlendirmek istediğini vurguladı.