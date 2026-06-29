Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: Hesap Oluşturulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: Hesap Oluşturulacak

29.06.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak hükümeti, yolsuzluk operasyonu kapsamında tahsil edilen paralar için özel hesap oluşturacak.

Irak hükümeti, bazı siyasetçi ve milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında haksız kazanç suçuna karışan kişilerden tahsil edilen paraların yatırılması için özel bir hesap oluşturacak.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dün bazı siyasetçi, milletvekili ve devlet görevlilerine yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonuna değinen Abbudi, bu operasyonların süreceğini ifade ederek, "Başbakan Ali ez-Zeydi, Maliye Bakanlığına, haksız kazanç suçuna karışan kişilerden tahsil edilen paraların yatırılması için özel bir hesap oluşturulması talimatını verdi." dedi.

Abbudi, operasyon kapsamında aranan bazı kişi ve devlet görevlilerinin ise kaçtığını söyledi.

Söz konusu operasyonlarda ABD gibi dış ülkelerin rolünün olup olmadığı sorusuna ise Abbudi, "operasyonların Irak hükümeti ve Başbakanının direktifi ve takibi çerçevesinde gerçekleştirildiği" yanıtını verdi.

Yasa dışı ve silahlı grupların silahlarının devlet elinde toplanması meselesiyle ilgili de konuşan Abbudi, silahlı grupların silahlarını teslim etmeleri için son tarihin 30 Eylül olduğunu kaydederek, söz konusu tarihe kadar silahını teslim etmeyen gruplarla yasalar çerçevesinden davranılacağını aktardı.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, yolsuzluk dosyaları kapsamında bu sabaha karşı Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine gidileceği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Finans, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: Hesap Oluşturulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:36:00. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Yolsuzluk Operasyonu: Hesap Oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.