Irak'ta Zikar ve Basra vilayetleri arasında ham petrol kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla aralarında polislerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Zikar İstinaf Mahkemesi bünyesindeki ilgili soruşturma hakiminin, Zikar ile Basra vilayetleri arasındaki sınır bölgesinde bulunan petrol boru hattına yönelik ihlalin yaşandığı alanda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İlk soruşturmada, petrol boru hattı üzerinden ham petrol kaçakçılığı yapıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, olayla bağlantılı bir şüphelinin yanı sıra hattın güvenliğinden sorumlu enerji polisi biriminde görevli bazı polislerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bir grubun görev dağılımı yaparak organize şekilde ham petrol kaçakçılığı gerçekleştirdiğinin belirlendiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Necef'te bir aşiret mensubu gözaltına alındı

Öte yandan Necef vilayetinde de petrol kaçakçılığı suçlamasıyla bir kişinin hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı bildirildi.

Irak basınında yer alan haberlerde, bu kişinin Necef'te tanınmış bir aşiret mensubu olduğu ifade edildi.

Irak ortak güvenlik güçleri, yeniden konuşlanma planı kapsamında petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesine girmişti.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.