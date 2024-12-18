Irak'taki Suriyeli Askerlerden Geri Dönüş Protestosu - Son Dakika
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Irak'taki Suriyeli Askerlerden Geri Dönüş Protestosu

Irak'a sığınan 2 bin 100 Suriyeli asker, ülkelerine dönmek için protesto düzenledi.

18.12.2024 23:01
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- Irak'a kaçan Suriyeli askerler ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi

ERBİL - Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'a kaçan 2 binden fazla Suriye ordusu askeri, ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesine sığınan, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 asker ülkelerine geri dönmek için protesto düzenledi.

Suriye sınır kapısı yakınlarında toplanan askerler, Irak makamlarına seslenerek, "Bizi ülkemize geri gönderin" sloganları attı.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Irak makamları söz konusu askerlerin akıbetleriyle ilgili henüz karar almadı.

Suriyeli askerler Irak'a sığınmıştı

Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını duyurmuştu. El-Duleymi, kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu ve yerleştirildikleri kampın internet erişiminden yoksun olduğundan dolayı aileleriyle iletişim kuramadıklarını söylemişti.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'taki Suriyeli Askerlerden Geri Dönüş Protestosu - Son Dakika

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