Irak'tan İran'a Güvenlik Desteği

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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ülkesinin İran'ın güvenliğini tehdit eden her türlü unsurun karşısında olacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Tahran'da resmi temaslarda bulunan Araci, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle bir araya geldi.

Görüşmede Araci, "Irak, İran'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görmektedir. İran'a yönelik her türlü güvenlik karşıtı girişim, Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin müdahalesiyle karşılaşacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, iki ülke ilişkilerinin "stratejik ve ayrıcalıklı" olduğunu ifade etti.

Taraflar, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler ile İsrail'in suçlarının bir an önce durdurulması ve mültecilere insani yardım gönderilmesi için İslam ülkeleri arasında daha fazla çaba sarf edilmesini vurguladı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi.