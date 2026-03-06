Irak'tan Ürdün'e İHA Saldırısı

Irak'ta Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, Ürdün'de önemli bir hedefe yönelik insanız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Evliya el-Dem'in Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

Ürdün'ün Akabe bölgesinde bu sabah saldırı sirenleri çalarken, Amman makamları konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD ordusu da saldırı iddiasını doğrulamadı.