Irak YPG'nin Feshetmesini Destekliyor - Son Dakika
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Irak YPG'nin Feshetmesini Destekliyor

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Irak Dışişleri Bakanlığı, YPG'nin feshini ve entegrasyonunu önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kendisini feshettiğini duyurmasını ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmeler sonucunda terör örgütü YPG'nin Suriye'deki devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde karar alınmasının önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın yanı sıra bu kapsamda atılacak diğer adımların, Suriye'nin istikrarının güçlendirilmesi ve egemenliğinin pekiştirilmesi açısından önemli bir ilerleme teşkil ettiği vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, bu sürecin yönetime katılımın genişletilmesine ve Suriye halkının güvenlik, barış ve istikrar yönündeki beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Bakanlık ayrıca Irak'ın, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve istikrarını güçlendirmeye yönelik tüm çabaları desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Açıklamada, Suriye devlet kurumlarının ülke halkının tüm kesimlerini bir araya getiren ortak çerçeve olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak YPG'nin Feshetmesini Destekliyor - Son Dakika

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