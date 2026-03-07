İran'a Saldırılara Küresel Protestolar

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edilirken, İran'la dayanışma mesajları verildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik tepkiler sürüyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da savaş karşıtı göstericiler sokaklara çıkarak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını protesto etti. Göstericiler, İran'la dayanışma mesajları verirken, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Benzer protestolar Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Kargil bölgesinde de gerçekleştirildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Göstericiler Washington ve Tel Aviv'in "saldırgan savaşına" karşı sloganlar atarken saldırılarda hayatını kaybedenler için adalet talep etti.

Öte yandan Meksika'da üniversite öğrencileri, İran'ın Minab kentinde ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirilen okul çağındaki kız öğrencileri anmak için bir etkinlik düzenledi. Protestolara ilişkin görüntüler İran devlet medyası tarafından paylaşıldı.