İran-ABD Görüşmeleri: Anlaşma Beklentisi Yok

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslamabad'daki görüşmelerin güvensizlik ortamında yapıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki görüşmelerin 40 günlük bir savaşın ardından ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini değerlendirdi.

Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

İranlı sözcü, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin, kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ve bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesiyle görüşmelerin daha karmaşık hale gelmesi olduğunu kaydetti.

Bekayi, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün, ABD ve İran heyetleri arasında başlayan dolaylı görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş, taraflar bir sonuca varılmadan görüşmelerin sona erdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 09:13:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.