İran, ABD ile Mesaj Trafiğine Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Mesaj Trafiğine Dikkat Çekti

06.04.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin aşırı talepler içeren teklifine karşılık arabuluculara yanıtını hazırladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki mesaj trafiğine dikkati çekerek, "Arabuluculara yanıtımızı hazırladık, gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Bekayi, ABD'nin daha önce de kendilerine 15 maddelik bir teklif ilettiğini ancak bu teklifin aşırı talepler içerdiğini ve mantıksız olduğunu karşı tarafa ilettiklerini belirtti.

Bekayi, "Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi belirledik. Arabuluculara yanıtımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

İran'ın meşru taleplerini dile getirmekten çekinmediğini söyleyen Bekayi, askeri olarak sahada mücadele ederken aynı zamanda diplomasinin de görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Bekayi, geçmiş müzakere tecrübelerinden ders alarak tamamen ülkenin savunmasına odaklandıklarını ve müzakerelerin tehdit veya ültimatom ile bağdaşmadığını dile getirerek, ateşkesin askeri olarak toparlanma manasına geldiğini bu nedenle kendilerinin ateşkes değil saldırıların tekrarlanmayacağı kalıcı bir anlaşma istediklerini vurguladı.

AA muhabirinin, ABD'nin kurtardığını öne sürdüğü ikinci pilotunun İsfahan'daki konumuna ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili sorusuna Bekayi, "Bu konuyu silahlı kuvvetlere sormamız gerekiyor ancak yapılan operasyon ABD için bir faciaydı." cevabını verdi.

Bekayi, "İsfahan'daki pilot kurtarma operasyonunun zenginleştirilmiş uranyum çalmak için bir aldatma operasyonu olma olasılığı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:18:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.