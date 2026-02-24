İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Hazır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ile nükleer görüşmelerde anlaşmaya varabilmek için İran'ın üzerine düşen adımları atacağını ve tarafların siyasi iradelerini ortaya koyması halinde kısa sürede anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtrevançi, ABD merkezli NPR'ye konuştu.

ABD ile 26 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenecek müzakerelere "tam bir samimiyet ve iyi niyetle" katılacaklarını belirten Tahtrevançi, "Üzerimize düşen adımları atacağız. Eğer tüm taraflarda siyasi irade varsa anlaşma çok kısa sürede sağlanabilir. " ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin daha önce Umman'ın başkenti Maskat ve Cenevre'de olduğu gibi dolaylı formatta süreceğini söyleyen İranlı yetkili, müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğunu vurguladı.

Tahtrevançi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri tehditlerine ilişkin ise "Başlayan bir savaş kontrol edilemez. Bir savaşı tek bir darbeyle nasıl bitirebilirsiniz? Bu bizim açımızdan gerçek bir kumar." diye konuştu.

İran'ın savaş istemediğini söyleyen Tahtrevançi, "Eğer İran'a bir saldırı ya da saldırganlık olursa, savunma planlamamız doğrultusunda karşılık veririz. Herkes şunu bilmeli ki savaşı başlatmak mümkün olabilir ancak bitirmek kolay değildir. dedi.

İranlı yetkili, askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurgulayarak, "İran'ın nükleer dosyası için askeri bir çözüm yok. Savaş yerine diplomasiye odaklanmalıyız. " ifadelerini kullandı.