İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Hazır

24.02.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD ile nükleer müzakerelere samimiyetle katılacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ile nükleer görüşmelerde anlaşmaya varabilmek için İran'ın üzerine düşen adımları atacağını ve tarafların siyasi iradelerini ortaya koyması halinde kısa sürede anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtrevançi, ABD merkezli NPR'ye konuştu.

ABD ile 26 Şubat'ta Cenevre'de düzenlenecek müzakerelere "tam bir samimiyet ve iyi niyetle" katılacaklarını belirten Tahtrevançi, "Üzerimize düşen adımları atacağız. Eğer tüm taraflarda siyasi irade varsa anlaşma çok kısa sürede sağlanabilir. " ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin daha önce Umman'ın başkenti Maskat ve Cenevre'de olduğu gibi dolaylı formatta süreceğini söyleyen İranlı yetkili, müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğunu vurguladı.

Tahtrevançi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri tehditlerine ilişkin ise "Başlayan bir savaş kontrol edilemez. Bir savaşı tek bir darbeyle nasıl bitirebilirsiniz? Bu bizim açımızdan gerçek bir kumar." diye konuştu.

İran'ın savaş istemediğini söyleyen Tahtrevançi, "Eğer İran'a bir saldırı ya da saldırganlık olursa, savunma planlamamız doğrultusunda karşılık veririz. Herkes şunu bilmeli ki savaşı başlatmak mümkün olabilir ancak bitirmek kolay değildir. dedi.

İranlı yetkili, askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurgulayarak, "İran'ın nükleer dosyası için askeri bir çözüm yok. Savaş yerine diplomasiye odaklanmalıyız. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:27:16. #7.11#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.