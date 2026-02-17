İran, ABD Müzakerelerinde Ciddiyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD Müzakerelerinde Ciddiyiz

17.02.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin Devrim Lideri onayıyla yürütüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine ilişkin, "Müzakereler Devrim Lideri'nin (Ali Hamaney) onayıyla yürütülmektedir." dedi.

Entekhab haber sitesine göre, Pezeşkiyan, ülkesinin din adamları ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine atıf yaparak, ?"Müzakereler Devrim Lideri'nin onayıyla yürütülmektedir. Amacımız konuşmak için konuşmak değil meseleleri çözüme kavuşturmaktır. Sonuca ulaşma noktasında ciddiyiz ve müzakere sürecinin somut sonuçlara varmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, komşu ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, bu sayede birçok sorunu çözdüklerini belirterek, "Ülkelerin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamaları ve komşuların bölgedeki gerilimi azaltmak için ortaya koyduğu çabalar söz konusu bu işbirliğinin yansımasıdır." dedi.

İran-ABD müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıyarak Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri tamamladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'deki müzakerelere ilişkin, "Bundan sonra izleyeceğimiz yol ve muhtemel bir anlaşmanın metnine gireceğimiz bir dizi ilke üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması, metinleri karşılıklı olarak paylaşması ve üçüncü tur görüşmeler için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD Müzakerelerinde Ciddiyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: 2 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 2 dakikada 2 gol
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:20:56. #7.11#
SON DAKİKA: İran, ABD Müzakerelerinde Ciddiyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.