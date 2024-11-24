İran, ABD'nin Venezuela Müdahalesini Kınadı

Güncel

TAHRAN, 24 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Venezuela'nın içişlerine "yasadışı müdahalelerini" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hafta başında yaptığı açıklamada, hükümetinin Venezuela'da muhalefet adayı Edmundo Gonzalez Urrutia'yı ülkenin "seçilmiş başkanı" olarak tanıdığını bildirmişti.

Cumartesi günü sosyal medya platformu X'te konuya ilişkin açıklamada bulunan Bekayi, "ABD ve bazı müttefiklerinin Venezuela'nın içişlerine yönelik yasadışı müdahalelerini kınıyoruz. Bunlar 2019 yılında ülkede paralel bir hükümetin tanınması yoluyla yapılan kötü niyetli ve bölücü müdahaleleri hatırlatıyor. Venezuela'nın meşru ve seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Bekayi, Venezuela'nın içişlerine yönelik herhangi bir dış müdahaleyi uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkelerine aykırı bulduklarını ve bu Güney Amerika ülkesinin barış ve istikrarına darbe olarak gördüklerini söyledi.

Nicolas Maduro, oyların yüzde 51,2'sini alarak 29 Temmuz'da seçimlerin galibi ilan edilmişti.

ABD ise Maduro hükümetine karşı ekonomik yaptırım ve diplomatik izolasyon politikasını sürdürüyor.