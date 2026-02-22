İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Cenevre'de - Son Dakika
İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Cenevre'de

22.02.2026 21:19
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu 26 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Cenevre'de
