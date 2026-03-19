İran, ABD Radar Tesislerini Hedef Aldı

19.03.2026 01:48
Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi.

ABC News'ün, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran ve İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığı belirtildi.

Haberde, mevcut görüntülerin, bölgedeki gerilimin tırmandığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin Tahran yönetimine ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Uydu görüntülerine göre, nadir bileşenlere dayanan ve yüz milyonlarca dolara mal olan radar sistemlerinde hasar oluştuğu belirtilen haberde, verilere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun kesin olarak doğrulanamadığı aktarıldı.

Haberde, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu üslerde yer alan, aralarında lojistik yapılar, hangarlar ve yakıt depolama alanlarının da bulunduğu en az 25 noktanın vurulduğunun teyit edildiği belirtildi.

İran'ın en az 5 ülkede radar sistemlerini hedef aldığı belirtilen haberde, bunlar arasında THAAD füze savunma sistemlerini destekleyen AN/TPY-2 radar bileşenlerinin de bulunduğu kaydedildi.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasının füze savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasa da sistemleri "kısmen kör hale getirdiği" ve böylece erken uyarı ve müdahale kabiliyetini zayıflatabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, radarların "yüksek maliyetli, hassas ve savunmasız" sistemler olduğuna dikkati çekilerek, bu tür hedeflerin İran açısından öncelikli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

