İran'da, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.
Fars Haber Ajansı, düşen İHA'ya ait görüntü paylaştı.
Haberde, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin güneyindeki Buşehr semalarında düşürüldüğü kaydedildi.
İran ordusu, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 120'den fazla İHA düşürdüğünü öne sürmüştü.
Son Dakika › Güncel › İran, ABD'ye Ait İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?