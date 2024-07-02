İran Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Komşuluk Politikasını İnceliyor - Son Dakika
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İran Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Komşuluk Politikasını İnceliyor

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Cumhurbaşkanı Reisi Hükümetinin Komşuluk Politikasının İncelenmesi' oturumuna birçok katılımcı iştirak etti. Büyükelçi Habibullahzade, Reisi'nin komşularla işbirliği için güvenlik ve barışın tesis edilmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Türkmenoğlu ise Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirtti.

02.07.2024 20:33
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İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Cumhurbaşkanı Reisi Hükümetinin Komşuluk Politikasının İncelenmesi" oturumu düzenlendi.

Oturuma İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, birçok milletvekili, siyasi parti temsilcisi ve davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Habibullahzade, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarının son gününe dek komşuluk politikasını izlediğini kaydederek, komşularla işbirliği için güvenlik ve barışın tesis edilmesi ve sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Teröre karşı da tüm komşuların samimi bir işbirliği yapması gerektiğine işaret eden Habibullahzade, Reisi'nin komşu ülkelerin güvenliğinin İran'ın güvenliği olduğuna inandığını belirtti.

Habibullahzade, komşuluk politikası çerçevesinde dost ve kardeş Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine merhum Reisi ve Abdullahiyan'ın çok önem verdiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretleri anımsattı.

Komşu ülkelerin zor zamanlarda birbirinin yardımına koşan ilk ülkeler olduğuna değinen Habibullahzade, Türkiye ve İran'ın her zaman birbirinin yanında olan, komşuluk hakkının gereğini yerine getiren, acıların dinmesi ve yaraların sarılmasına yardımcı olan ülkeler olarak ön plana çıktığını dile getirdi.

Habibullahzade, komşuluk politikasının İran'ın mutlak bir yaklaşımı ve açılımı olduğunu ve bunun devam edeceğini aktararak, Reisi, Abdullahiyan ve kazada hayatını kaybeden diğer kişilere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye, İran'ın yanında oldu

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Türkmenoğlu da Türkiye'nin bu elim hadisenin akabinde ilk andan itibaren dost ve kardeş İran'ın yanında olduğunu, dayanışma ve desteğini gösterdiğini belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkmenoğlu, yakında yapılacak İran Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının İran halkı ve hükümetine şimdiden hayırlı olmasını dilediğini kaydederek "Yüzyıllardır değişmeyen bir sınırı paylaşan Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler ortak tarih ve kültür temelinde siyasi ekonomik kültürel alanlarda da her geçen gün daha da gelişmiştir." dedi.

İran sınırının 1639'dan bu yana değişmemesinin en önemli sebeplerinden birinin iki ülke arasındaki dostluğun istikrar ve dayanıklılıkla devam etmesi olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Başta Gazze krizi olmak üzere ülkemizin çetin sınamalarla karşı karşıya olduğu bu günlerde Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin bölgesel istikrara hizmet edeceği aşikardır. Merhum Cumhurbaşkanı Reisi döneminde benimsenen komşularla ilişkileri geliştirme politikası kapsamında Türk-İran ilişkilerine verdiğiniz önemi biz takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmenoğlu, İran'da yeni hükümetin göreve başlayacağı gelecek süreçte de Türkiye ile İran ilişkilerinin ekonomi, enerji ve terörle mücadele dahil tüm alanlarda gelişeceğine ve büyüyeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

?Programın ardından, 19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'ye ilişkin kitabın tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Komşuluk Politikasını İnceliyor - Son Dakika

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