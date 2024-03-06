İran, Chevron'un petrolüne el koydu - Son Dakika
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İran, Chevron'un petrolüne el koydu

İran, geçen yıl nisanda Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron'un petrolünü taşıyan tankere el koyduğunu duyurdu. İran'ın yaptırımlar nedeniyle tedavi imkanları kısıtlanan EB hastalarının açtığı davada ABD'ye ait petrole el koyma kararı verildi.

06.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:56
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İran, geçen yıl nisanda Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron'un petrolünü taşıyan "Advantage Sweet" adlı tankerdeki ABD'ye ait petrole mahkeme kararıyla el koyduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle tedavi imkanları kısıtlanan ölümcül Epidermolysis Bullosa (EB) hastalarının Tahran Uluslararası Mahkemesi'nde bazı Amerikalı yetkililer aleyhinde açtığı davada kararını açıklayan mahkeme, ABD'ye ait petrole el koyma kararı verdi.

Mahkemenin kararının ardından İran, geçen yıl nisanda Basra Körfezi'nde alıkoyduğu "Advantage Sweet" adlı tankerin taşıdığı ABD'ye ait petrole el koydu.

İran'daki "kelebek" hastaları yaptırımlar nedeniyle ABD'ye dava açmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İran, daha önce EB hastalarının tedavisi için İsveç'ten yara örtü ve giysileri ithal ederek bunları hastalara ücretsiz temin ediyordu ancak Trump döneminde 2018'de ABD'nin yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasından sonra İsveçli şirket, EB hastaları için hayati öneme sahip yara örtülerini İran'a satmayı durdurmuştu.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyordu.

İran'da dönemin Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, Şubat 2022'de yaptığı açıklamada, tedavi imkanları kısıtlanan EB hastalarının, yaptırımları başlatan Trump başta olmak üzere bazı Amerikalı yetkililer aleyhinde Tahran Uluslararası Mahkemesinde dava açtığını bildirmişti.

İran ile ABD arasında tanker krizleri

ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar çerçevesinde zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satmaya çalışıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine "denizcilik kurallarına uymadığı" gerekçesiyle müdahale ediyor.

İran'a ait 800 bin varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "Suez Rajan" tankeri, Nisan 2023'te Afrika'nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konularak Teksas kıyılarına çekilmişti.

İran da 27 Nisan'da Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron'un petrolünü taşıyan "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ifade edilmişti.

ABD, Suez Rajan'ın taşıdığı İran'a ait petrole daha sonra mahkeme kararıyla el koymuş ve satmıştı.

İran, daha sonra adı "St Nikolas" olarak değiştirilen "Suez Rajan" adlı petrol tankerine 11 Ocak'ta Umman Körfezi'nde alıkoyarak İran kıyılarına çekmişti.

Kaynak: AA

Marshall Adaları, Basra Körfezi, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Chevron'un petrolüne el koydu - Son Dakika

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