İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan BDT zirvesinde BDT+İran formatı önerisi geldi

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) yapılanmasına ilişkin BDT+İran modelini önererek, "Bölgenin dış baskıya karşı her zamankinden daha fazla dirence ihtiyacı var." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, BDT Liderler Zirvesi'nde konuştu.

İran'ın kendisini coğrafi, kültürel ve tarihi olarak BDT ülkelerinin bulunduğu coğrafyadan ayrı görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bu bağlamda İran, enerji, ticaret, yatırım, madencilik, transit geçiş, bilimsel ve kültürel alanlarındaki işbirliğinin geliştirilebilmesi için Bağımsız Devletler Topluluğu+İran veya BDT+1 formatının oluşturulmasını önermektedir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'ın Orta Asya ve Avrasya'nın açık sulara çıkış imkanı sağladığını ve özellikle ülkenin güneyinde yer alan Çabahar Limanı ile de Güney Asya, Afrika ve Avrupa ile Orta Asya'yı birbirine bağlayabileceğini dile getirerek, rekabet yerine güvene dayalı işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.