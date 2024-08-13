İran'ın Kirman eyaletine bağlı Rafsancan kentinde 10 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan bir kişi idam edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman Başsavcısı İbrahim Hamidi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Hamidi, "7 Ağustos 2022'de bıçakla 6 Afgan ve 4 İranlıyı öldüren kişi, Rafsancan Hapishanesi'nde bugün idam edildi." dedi.
İranlı yetkili, karara ilişkin hukuki sürecin tamamlanması sonrasında infazın gerçekleştirildiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran'da 10 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan kişi idam edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?