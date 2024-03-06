İran'da Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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İran'da Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran'da Kiş-Meşhed seferini yapmak üzere havalanan Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bir motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Kiş Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki yolcuların sağlık durumu iyi.

06.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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İran'da Kiş- Meşhed seferini yapmak üzere havalanan Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Kriz Yönetimi Müdürü Mehrdad Hasanzade konuya ilişkin bilgi verdi.

Hasanzade, "Kiş-Meşhed seferi yapmak üzere Kiş Adası'ndan havalanan Air1 Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, bir motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Kiş Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı." dedi.

İranlı yetkili, uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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