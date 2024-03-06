İran'da Air1 Hava Yolları'na ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Çin'de Bahar Bayramı döneminde hava yolcu seyahatleri rekor kırdı

Çin'de her yıl Bahar Bayramı nedeniyle oluşan seyahat yoğunluğu, bu yıl 26 Ocak ve 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. 40 günlük seyahat yoğunluğu sırasında gerçekleşen hava yolu yolcu seyahatleri 83,45 milyona ulaştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) verilerine göre, sivil havacılık sektörü bu dönemde günde 2,08 milyondan fazla yolcu seyahati gerçekleştirerek rekor kırdı. Geçen yıla göre yüzde 51,1 artış gösteren bu rakam, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 14,5 artış gösterdi. Çin havalimanlarında tatil boyunca toplam 683.000 uçuş gerçekleştirildi ve günlük ortalama uçuş sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 27,4 artarak 17.000'in üzerine çıktı.