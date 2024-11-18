İran'da Aktivist Dudaklarını Dikti - Son Dakika
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İran'da Aktivist Dudaklarını Dikti

Hüseyin Roneki, siyasi tutuklular için oturma eylemi yapacağını duyurdu ve dudaklarını dikti.

18.11.2024 12:19
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İran'da "siyasi" tutukluların serbest bırakılması talebiyle dudaklarını diken bir aktivist, Tahran'da oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

Hüseyin Roneki adlı aktivist, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, geçen hafta "siyasi" tutukluların serbest bırakılmasını talep eden ancak talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini belirtti.

Bu doğrultuda dudaklarını diktiğine dair fotoğrafını paylaşan Roneki, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

Roneki mesajında, "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilir veya götürebilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime aittir. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım.Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

İran'da "siyasi" mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Senceri'nin 13 Kasım'da intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü. Senceri, 2021'deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanarak idama mahkum edilen 3 göstericinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yakınları daha sonra Senceri'nin "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır." ifadelerini kullanarak paylaştığı mesajından sonra intihar ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından muhalif gruplar ülke yönetimini suçlamıştı.

Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın şüpheli ölüm olarak araştırıldığını ve polisin binadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söylemişti.

Sosyal medyada bazı aktivistler ise Senceri'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

Senceri'nin cenazesi 15 Kasım'da Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, İran, Son Dakika

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