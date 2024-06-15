İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Muhafazakar Adaylardan Birlik Çağrısı

Güncel

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 5 adayı bulunan muhafazakar kanada seçime kadar "birlik" çağrısı yaptı.

Kalibaf, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda bulunan İmam Sadık Camisi'nde düzenlediği mitingde ??????? destekçilerine hitap etti.

Konuşmasında 28 Haziran'da yapılacak seçimin önemine dikkati çeken Kalibaf, "Halkın büyük, doğru ve kesin bir karar vermesi gerekiyor. Allah korusun, bir daha zor günlere dönmeyeceğimiz konusunda karar verilmesi gerekiyor." dedi.

Dış politikada açılım vaadi

Vaatlerini yerine getirme konusundaki garantisinin İran'da farklı yönetim kademelerindeki 40 yılı aşkın tecrübesi olduğunu dile getiren Kalibaf, "Bu yıllarda hiçbir zaman bahane üretmedim. Bugün dış politika alanında bir sonuca varamamış birçok konu var. Dış politikada açılım oluşturup bu belirsizlikten kurtulacağız." diye konuştu.

Kalibaf, muhafazakar kanatta 28 Haziran'dan önce birliğin sağlanması gerektiğini belirterek, "Devrimci cephede birliğe ihtiyacımız var. Adaylar arasındaki rekabetin doğal bir şey olduğu doğru, ancak her kardeşimden ve arkadaşımdan her koşulda ahlaki değerleri korumamızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde reformist kanatta tek aday Mesud Pezeşkiyan yer alırken muhafazakarlar Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ile Mustafa Purmuhammedi tarafından temsil ediliyor. Muhafazakarlar özellikle Kalibaf ile Celili'nin birleşmemesi halinde oyların bölüneceği endişesini taşıyor.