İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Muhafazakar Adaylardan Birlik Çağrısı - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Muhafazakar Adaylardan Birlik Çağrısı

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 5 adayı bulunan muhafazakar kanada seçime kadar 'birlik' çağrısı yaptı. Kalibaf, seçimin önemine dikkat çekerek, halkın doğru bir karar vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca dış politikada açılım vaadiyle seçmenlere seslenen Kalibaf, muhafazakar kanatta birliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

15.06.2024 18:17
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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 5 adayı bulunan muhafazakar kanada seçime kadar "birlik" çağrısı yaptı.

Kalibaf, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda bulunan İmam Sadık Camisi'nde düzenlediği mitingde ??????? destekçilerine hitap etti.

Konuşmasında 28 Haziran'da yapılacak seçimin önemine dikkati çeken Kalibaf, "Halkın büyük, doğru ve kesin bir karar vermesi gerekiyor. Allah korusun, bir daha zor günlere dönmeyeceğimiz konusunda karar verilmesi gerekiyor." dedi.

Dış politikada açılım vaadi

Vaatlerini yerine getirme konusundaki garantisinin İran'da farklı yönetim kademelerindeki 40 yılı aşkın tecrübesi olduğunu dile getiren Kalibaf, "Bu yıllarda hiçbir zaman bahane üretmedim. Bugün dış politika alanında bir sonuca varamamış birçok konu var. Dış politikada açılım oluşturup bu belirsizlikten kurtulacağız." diye konuştu.

Kalibaf, muhafazakar kanatta 28 Haziran'dan önce birliğin sağlanması gerektiğini belirterek, "Devrimci cephede birliğe ihtiyacımız var. Adaylar arasındaki rekabetin doğal bir şey olduğu doğru, ancak her kardeşimden ve arkadaşımdan her koşulda ahlaki değerleri korumamızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde reformist kanatta tek aday Mesud Pezeşkiyan yer alırken muhafazakarlar Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ile Mustafa Purmuhammedi tarafından temsil ediliyor. Muhafazakarlar özellikle Kalibaf ile Celili'nin birleşmemesi halinde oyların bölüneceği endişesini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Muhafazakar Adaylardan Birlik Çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Muhafazakar Adaylardan Birlik Çağrısı - Son Dakika
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