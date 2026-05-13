İran'da Kirlilik Suçlaması: Yabancı Tanker!

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Örgütü Başkanı Şina Ensari, Basra Körfezi'nde Hark Adası yakınlarındaki sularda oluşan kirliliğin petrol sızıntısı değil, yabancı bir petrol tankerinden boşaltılan atık sudan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Ensari, Hark Adası yakınlarında Basra Körfezi'nde meydana geldiği düşünülen petrol sızıntısının, İran'ın petrol tesislerinden kaynaklanan bir sızıntı olmadığını ifade etti.

Ensari, "Yaptığımız incelemeler, son kirliliğin İranlı olmayan bir tankerden sızan kirli atık suyundan kaynaklandığını ve boru hatlarından veya İran petrol tesislerinden herhangi bir petrol sızıntısı bildirilmediğini gösteriyor." dedi.

Uydu görüntülerinde, daha önce Hark Adası yakınlarındaki sularda geniş bir alana yayılan kirlilik görülmüş ve kaynağının petrol sızıntısı olabileceği düşünülmüştü.