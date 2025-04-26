İran'da Liman Patlaması: 281 Yaralı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 281'e yükseldiği bildirildi.

Hürmüzgan Acil Durum Kurumunun açıklamasına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 281'e çıktı.

Muhtemel can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda daha önce 195 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

Olayın, limandaki kimyasalların bulunduğu konteynerlerin patlamasıyla meydana geldiği düşünülüyor.