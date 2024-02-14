İran'da Tekne Çıkarma Gemisiyle Çarpıştı, 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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İran'da Tekne Çıkarma Gemisiyle Çarpıştı, 11 Kişi Kurtarıldı

İran\'da Tekne Çıkarma Gemisiyle Çarpıştı, 11 Kişi Kurtarıldı

İran'ın güney kıyısında bir teknenin çıkarma gemisiyle çarpışması sonucunda batması üzerine, teknedeki 11 yolcu kurtarıldı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, kötü hava şartlarına rağmen denize açılan tekne, çıkarma gemisiyle çarpıştı ve batma tehlikesi yaşadı. Olay yerine zamanında ulaşan ekipler, teknedeki yolcuları kurtardı.

14.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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İran'ın güney kıyısında 11 kişiyi taşıyan bir teknenin çıkarma gemisiyle çarpışması sonucunda battığı, teknedeki yolcuların kurtarıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik İdaresine dayandırdığı habere göre, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Hürmüz Adası'ndan kötü hava şartlarına ilişkin uyarıları dikkate almadan denize açılan bir tekne çıkarma gemisi ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu batan teknedeki 11 yolcunun bölgeye zamanında ulaşan ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran'da Tekne Çıkarma Gemisiyle Çarpıştı, 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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