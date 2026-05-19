İran'da Terör Eylemi Hazırlığında 19 Gözaltı

İran'da terör eylemi hazırlığında olduğu öne sürülen 19 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde, terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların "ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiği" ileri sürüldü.
Yakalananların ikametgahlarında yapılan aramada, bir doçka silahı, 2 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, bir M4 piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof, 6 tabanca, iki dürbün ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların radikal gruplarla bağlantısı olan yabancı uyruklu kişiler olduğu kaydedildi.
