İran'da Terör Eylemi Hazırlığında 19 Gözaltı

19.05.2026 12:44
İran'da terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı. Silahlar ele geçirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde, terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların "ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiği" ileri sürüldü.

Yakalananların ikametgahlarında yapılan aramada, bir doçka silahı, 2 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, bir M4 piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof, 6 tabanca, iki dürbün ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların radikal gruplarla bağlantısı olan yabancı uyruklu kişiler olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

