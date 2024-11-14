İran'da, "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 4 kişi öldürüldü, çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları kapsamında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde terör unsurlarıyla çatışmada 4 terörist öldürüldü, 6 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, 10 Kasım günü yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de başlayan operasyonlar kapsamında, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, gözaltına alınanların ise 33'e çıktığını belirtmişti.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 askerin öldüğü bildirilmişti. Saldırıyı, Ceyşu'l Adl üstlenmişti.

Ceyşu'l Adl kimdir?

İran'da 'terör örgütü' kabul edilen Ceyşu'l Adl, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor. Ceyşu'l Adl, kendisini "Beluç halkının ve İran'daki Ehli Sünnet'in maddi ve manevi haklarını korumayı hedefleyen bir halk hareketi" olarak tanımlıyor.

Grup, 2012 yılında mevcut lider Selahaddin Faruki ve beraberindeki bazı Beluç savaşçılar tarafından kuruldu. Grubun, bölgede geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren Cundullah gibi çeşitli Sünni Beluç oluşumların devamı niteliğinde olduğu tahmin ediliyor.