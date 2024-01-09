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İran'da tıbbi malzeme fabrikasında patlama: 23 yaralı - Son Dakika
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İran'da tıbbi malzeme fabrikasında patlama: 23 yaralı

İran'ın Elborz eyaletinde bulunan bir tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında meydana gelen patlamada 23 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın devam ederken, bazı yaralıların durumu kritik.

İran\'da tıbbi malzeme fabrikasında patlama: 23 yaralı
09.01.2024 - 18:43,
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TAHRAN (AA) İran'ın Elborz eyaletinde, tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elborz Eyaleti Tıbbi Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Ahmet Mehdevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mehdevi, Elborz eyaletinin Ferdis kentindeki Simin Deşt Sanayi Bölgesi'nde tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.

Olayda 23 kişinin yaralandığını aktaran Mehdevi, yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Yangının yerel saatle 15.30 civarında meydana geldiğini bildiren Mehdevi, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ferdis İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hüseyin Aşuri de yangının fabrikadaki gaz çözeltisindeki patlama nedeniyle çıktığını aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da tıbbi malzeme fabrikasında patlama: 23 yaralı - Son Dakika
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