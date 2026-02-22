İran'dan ABD ile Nükleer Müzakereler - Son Dakika
İran'dan ABD ile Nükleer Müzakereler

22.02.2026 21:26
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin Cenevre'de yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini duyurdu ve bunun diplomatik bir çözüm için "iyi bir şans" olduğunu belirtti.

Erakçi, CBS kanalına, Washington ve Tahran yönetimleri arasında devam eden nükleer konulu müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD'ye sunulacak teklif üzerinde "hala çalıştıklarını" anlatan Erakçi, bu teklifi "her iki tarafın da endişelerini barındıracak hale" getirmeye çalıştıkları ve muhtemelen görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı hazırlığı yaptığıyla ilgili soruya, "Barışçıl bir nükleer program için bir çözüm bulmak istiyorlarsa, tek yol diplomasi ve bunu geçmişte kanıtladık ve hala kazan-kazan oyununa dayalı diplomatik bir çözüm bulma şansının yüksek olduğuna inanıyorum ve çözüm elimizin altında." sözleriyle cevap verdi.

Bu nedenle "herhangi bir askeri yığılmaya gerek olmadığını" dile getiren Erakçi, bölgeye askeri yığınak yapmanın bu sürece yardımcı olmayacağını ve bunun İran üzerinde baskı kuramayacağını söyledi.

Erakçi, İran tarafından ABD'ye sunulacak teklifin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e imzalatılıp imzalatılmayacağı sorusuna doğrudan cevap vermezken, "Aynı zamanda müzakerelerimize devam ediyoruz, bir anlaşmanın unsurları ve metin taslağı üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden oraya vardığımızda, bu taslaklar üzerinde konuşmaya ve müzakere etmeye hazır olacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Şu anda sadece nükleer konusunda müzakere ediyoruz ve başka bir konu yok." diyen Erakçi, İran'ın uluslararası anlaşmalara göre zenginleştirme de dahil barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı olduğundan bahsetti."

İran Dışişleri Bakanı, "Eğer ABD bize saldırırsa, kendimizi savunma hakkımız var. ABD bize saldırırsa, bu bir saldırganlık eylemidir. Bizim karşılık olarak yaptığımız şey ise öz savunma eylemidir. Dolayısıyla, bu haklı ve meşrudur." dedi.

Muhtemel bir saldırı durumunda Tel Aviv yönetimine de bir mesaj gönderen Erakçi, İran füzelerinin İsrail'deki hedefleri "çok isabetli şekilde" vurabilme kapasitesinin olduğunu, gerektiğinde "bunu tekrar yapabileceklerini" vurguladı.

Erakçi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

